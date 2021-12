https://fr.sputniknews.com/20211210/il-y-a-une-espece-de-ruine-des-elites-en-france-un-vide-dans-lequel-sest-glisse-zemmour-1053863604.html

"Il y a une espèce de ruine des élites en France", un vide dans lequel s’est glissé Zemmour

Comment interpréter la candidature du polémiste et analyser son positionnement au sein de l'extrême droite et de la droite, entre Marine Le Pen et Valérie...

"Voici le populiste français condamné à deux reprises pour incitation à la haine qui se présente à la présidentielle", annonçait CNN le 7 décembre. Le même jour, le Jacobin, un magazine ouvertement socialiste basé à New York, publiait "Le Français Éric Zemmour plonge ses fans dans une violente frénésie". Une référence au meeting de campagne du polémiste à Villepinte.D’autres se sont demandé quel serait l’impact de l’irruption de Zemmour dans le champ politique sur les ambitions de Marine Le Pen. Quoi qu’il en soit, il est frappant de constater que la majorité des partisans du polémiste participant à la réunion de Villepinte étaient des jeunes. Le conservatisme serait donc bien devenu la contre-culture, tandis que les institutions occidentales penchent de plus en plus à gauche.Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France et auteur du livre Les relations internationales en 80 fiches (Éditions Ellipses), considère que l’intérêt des jeunes Français pour la candidature de Zemmour relève "du rejet de la politique":Quant au paysage politique français, l’ancien ambassadeur remarque la quasi-disparition de la gauche, un phénomène "qui est le fait de ses leaders, de ses militants et syndicats":Comment dès lors interpréter la candidature du polémiste? Michel Raimbaud estime que Zemmour s’est glissé dans un vide laissé en France par les élites. Pour lui, "il y a une unanimité politique qui ne correspond pas à celle de l’opinion et on constate un décrochage entre la masse de la population et les élites":

