Inde: le gouvernement appelle à la vigilance face à une éventuelle hausse des cas de Covid-19

Inde: le gouvernement appelle à la vigilance face à une éventuelle hausse des cas de Covid-19

Le gouvernement central indien a appelé, jeudi, les Etats fédérés à faire preuve de plus de vigilance face à une éventuelle poussée des cas de Covid-19, et à... 10.12.2021

Lors d'une réunion du secrétaire à la Santé, Rajesh Bhushan, avec de hauts responsables des États et des territoires de l'Union, le responsable indien a déclaré que tous les établissements de santé devraient avoir suffisamment des ventilateurs fonctionnels et des concentrateurs d'oxygène.La réunion s'est tenue à la suite de la détection ces derniers jours d'une vingtaine de cas du nouveau variant Omicron en Inde.Le pays de 1,3 milliard d'habitants a renforcé les mesures de contrôle sanitaire au niveau du territoire national, alors que la Direction générale indienne de l'aviation civile (DGAC) a annoncé dernièrement le report de la reprise des vols aériens commerciaux internationaux réguliers de passagers à destination et en provenance de l'Inde.En Inde, les séquelles de la deuxième vague liée au variant Delta, qui a ravagé le pays en avril et mai derniers, restent encore dans les esprits.Le pays, qui a administré à ce jour plus de 1,2 milliard de doses de vaccin, s'efforce d'augmenter le taux de vaccination notamment dans les régions reculées.

avec Maghreb Arabe Presse

