Interrogé sur sa candidature à la présidentielle, Macron esquive et ironise

Interrogé sur sa candidature à la présidentielle, Macron esquive et ironise

10.12.2021

2021-12-10T09:55+0100

2021-12-10T09:55+0100

2021-12-10T09:55+0100

Lors de sa conférence de presse tenue le 9 décembre, où il a présenté ses objectifs pour la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron n'a pas échappé aux questions sur sa probable candidature à la présidentielle de 2022.Pour l'instant, le Président de la République ne l'a pas encore officialisée, mais dans les sondages sur les intentions de vote, il reste toujours le favori.Une question "obsessionnelle"Après une question sur sa participation à la course à l'Élysée, le chef de l'État n'a pas donné de réponse. Cependant, reliant cette question à une autre concernant la fermeture des boîtes de nuit à cause de la situation sanitaire, il a déclaré avec humour:Il a continué, provoquant des rires, en disant que cela "peut être d'ailleurs une invitation à la fête et la source de promesses".M.Macron a aussi ajouté, concernant la question sur sa candidature, en plaisantant, qu'il la "prend comme un signe d'affection, un désir caché, presque un appel".Il a néanmoins affirmé plus sérieusement, en évitant toujours de répondre, qu'il était "important que les institutions continuent à fonctionner de la manière la plus stable possible" et qu'il comptait exercer son mandat "jusqu'au dernier quart d'heure".La recherche de dons pour la campagneAlors que la participation du Président de la République à la prochaine élection reste toujours en suspens, il continue à être en tête de tous les sondages sur le premier tour. En outre, selon une information parue en novembre dans Le Monde, son parti, La République en marche (LREM), avait édité un tract à l'attention de ses mécènes éventuels pour financer sa campagne, bien qu'il ne soit pas encore déclaré candidat.

