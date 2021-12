https://fr.sputniknews.com/20211210/jpmorgan-livre-ses-pronostics-sur-la-fin-de-la-pandemie-et-la-reprise-1053877166.html

JPMorgan livre ses pronostics sur la fin de la pandémie et la reprise

JPMorgan livre ses pronostics sur la fin de la pandémie et la reprise

10.12.2021

Bien que l’économie mondiale souffre déjà des effets de la pandémie depuis presque deux ans, la banque américaine JPMorgan a une vision plutôt optimiste pour l’année 2022.Dans son rapport de perspectives, la banque d’investissement affirme que l’année 2022 sera marquée par la fin de la pandémie et la reprise globale.Pourtant, malgré les vaccinations, l'immunité acquise après l’infection et les nouveaux traitements, le Covid-19 risque de devenir une maladie endémique, indique le rapport."Nous nous attendons à ce que le virus continue d'avoir un impact décroissant sur les économies et les marchés, même si certains secteurs restent vulnérables à une augmentation des cas de Covid-19", poursuit le rapport.D’autres vagues possiblesCependant, de nouvelles vagues de Covid-19 sont probables, propulsées par de nouveaux variants, pointe le document.Concernant la réaction des marchés, une flambée des cas inattendue devrait entraîner une volatilité des actions des entreprises liées à la mobilité (comme les compagnies aériennes) et aux prix du pétrole, précise la banque.L’arrivée de l’OmicronL’émergence fin novembre de l’Omicron, nouveau variant, s’est traduite par une volatilité accrue des marchés financiers qui ne se sont apaisés que suite aux premières analyses rassurantes de l’OMS ou de l'Agence européenne des médicaments (EMA): pour le moment la plupart des cas du variant Omicron du Covid-19 dans l'Union européenne ou en Afrique semblent plutôt légers.Repéré en novembre au Botswana et en Afrique du Sud, le variant Omicron est présent à ce stade dans près de 60 pays de tous les continents. Dans la foulée, de nombreux pays ont décidé de durcir les restrictions sanitaires.Des pronostics optimistes sur la fin de la pandémie ont également été donnés par le fondateur de Microsoft Bill Gates, qui a écrit sur son blog que le Covid-19 devrait devenir moins dangereux en 2022.

