Les relations entre la Russie et l’Occident "ont atteint un point critique", avertit Moscou

2021-12-10T21:46+0100

Le nécessité d’un dialogue entre la Russie et les pays occidentaux sur les garanties de sécurité est impératif, car "les relations entre les deux parties ont atteint un point critique", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, ajoutant que lors de son entretien avec Vladimir Poutine, Joe Biden s’est déclaré prêt à établir un dialogue sur les questions de sécurité.La diplomatie russe exige également que l’Otan réponde aux propositions avancées précédemment en vue de faire baisser les tensions en Europe. La Russie souhaite notamment que les zones d'exercices opérationnels soient repoussées à une distance concertée de la ligne de contact entre l’Otan et la Russie et qu’une distance limite de rapprochement des avions et bâtiments de guerre soit établie en vue de prévenir une activité militaire dangereuse."Attisement de la confrontation"Le ministère souligne en outre que Moscou attend une réponse de l’Alliance à la proposition de relancer le dialogue entre les ministères de la Défense.Le ministère constate que l'Otan pousse Kiev à l'agression au lieu de "rabrouer ses protégés ukrainiens".Le ministère russe note dans ce contexte que l’entraînement de Kiev dans l'Alliance risquerait de déboucher sur le déploiement dans le pays de systèmes de missiles menaçant la sécurité de la Russie et suscitant le risque d’un conflit à grande échelle en Europe."Lignes rouges"Les politiciens occidentaux parlent souvent d’"agression russe" dans les domaines politique et économique, affirmant que l’influence prétendument néfaste de Moscou se répercute sur l'Ukraine, l'Union européenne, les activités de l'Otan et les États-Unis.La Russie a plus d’une fois rejeté ces déclarations qu’elle lie au désir de l'Alliance d’installer davantage d'équipements militaires à ses frontières et rappelle que le pays déplace ses troupes sur son territoire comme il l’entend.Vladimir Poutine a déclaré fin novembre que pour Moscou, le déploiement d'armes sur le territoire de l'Ukraine deviendrait "une ligne rouge", mettant en péril sa sécurité. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a ajouté que l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan serait également "une ligne rouge".

