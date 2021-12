https://fr.sputniknews.com/20211210/navire-de-guerre-ukrainien-en-mer-noire-moscou-denonce-une-provocation-1053872985.html

Navire de guerre ukrainien se dirigeant vers les eaux russes: Moscou dénonce "une provocation"

Navire de guerre ukrainien se dirigeant vers les eaux russes: Moscou dénonce "une provocation"

Selon Maria Zakharova, cette manœuvre du navire de guerre ukrainien qui s'est dirigé vers les eaux russes le 9 décembre n’est pas unique, "c’est un ensemble... 10.12.2021, Sputnik France

ukraine

mer noire

russie

mer d'azov

maria zakharova

provocation de navires de guerre ukrainiens dans le détroit de kertch

Les actions du navire de guerre ukrainien qui se dirigeait vers les eaux russes en direction du détroit de Kertch dans la soirée du 9 décembre sont "une provocation", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.Ce qu'il s'est passéUn navire de guerre ukrainien s’est retrouvé ce jeudi 9 décembre à proximité du détroit de Kertch, selon les informations du Centre des relations publiques du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Le détroit de Kertch relie la mer Noire et la mer d'Azov, séparant la péninsule de Kertch en Crimée, à l'ouest, de la péninsule de Taman (région de Krasnodar), à l'est. Selon les services de renseignement, le navire ukrainien baptisé "Donbass" a quitté le port de Marioupol en Ukraine et s'est dirigé vers le détroit de Kertch. Sans réagir aux demandes de changer le cap, il a créé une menace pour la sécurité de la navigation, estime le FSB. Puis le bateau ukrainien a fait demi-tour pour s’éloigner du détroit, toujours sans réagir aux demandes de celui l’escortant, informe le FSB. Les actions de l'équipage du navire ukrainien ont été qualifiées par le FSB de provocatrices et menaçant la sécurité de la navigation.Précédent incident dans le détroit de KertchLe 25 novembre 2018, trois navires de la marine ukrainienne ont été arraisonnés dans le détroit de Kertch après avoir violé l’espace maritime russe, puis ont été remis à l’Ukraine. Ils avaient effectué des manœuvres jugées dangereuses par les gardes-frontières russes et n’avaient pas réagi à leurs ordres.

