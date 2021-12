https://fr.sputniknews.com/20211210/nucleaire-iranien-washington-accentue-la-pression-sur-teheran-1053871349.html

Nucléaire iranien: Washington accentue la pression sur Téhéran

Nucléaire iranien: Washington accentue la pression sur Téhéran

La Maison-Blanche a prévenu jeudi que les États-Unis prendraient des "mesures supplémentaires" destinées à bloquer les ressources financières de l'Iran en cas... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T07:56+0100

2021-12-10T07:56+0100

2021-12-10T07:56+0100

états-unis

iran

programme nucléaire iranien

téhéran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

Disant être "profondément préoccupé" par les actions nucléaires menées par l'Iran, le secrétaire américain à la Défense a déploré le manque d'engagement diplomatique de Téhéran, alors que les puissances occidentales tentent de raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.Au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue israélien, qui était en visite à Washington, Lloyd Austin a rappelé que le Président Biden avait clairement fait savoir que d'"autres options" seraient étudiées par les États-Unis en cas d'échec de la voie actuelle.Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a appelé à des discussions pour qu'Israël et États-Unis soient prêts militairement à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.Reuters a rapporté en exclusivité que les discussions prévues jeudi au Pentagone devaient porter notamment sur la possibilité d'organiser des exercices militaires americano-israéliens afin que les deux pays soient préparés au "pire" des scénarios et, le cas échéant, à détruire les infrastructures nucléaires iraniennes.Le Pentagone s'est refusé à commenter les informations de Reuters.S'exprimant lors d'un point de presse, le porte-parole du Pentagone a déclaré que des "exercices et entraînements" étaient menés de manière routinière avec Israël. "Je n'ai rien à annoncer ou à déclarer, ni quoi que ce soit sur lequel spéculer aujourd'hui", a dit John Kirby.L'Iran nie vouloir se doter de l'arme nucléaire et dit développer son programme nucléaire à des fins pacifistes.Toutefois, dans les rangs occidentaux, on suspecte Téhéran de faire traîner les discussions menées dans la capitale autrichienne Vienne afin de pouvoir effectuer en parallèle des avancées dans son programme nucléaire.

états-unis

iran

téhéran

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, iran, programme nucléaire iranien, téhéran