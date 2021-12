Plus de six Français sur 10 ont déjà choisi pour qui ils voteront à la présidentielle

https://fr.sputniknews.com/20211210/plus-de-six-francais-sur-10-ont-deja-choisi-pour-qui-ils-voteront-a-la-presidentielle-1053880774.html

L’élection présidentielle de 2022 approche à grands pas, mais la plupart des Français semblent déjà avoir choisi leur favori parmi les candidats. Ils sont 66% à avoir déjà décidé, selon un sondage CSA réalisé du 7 au 8 décembre pour CNews sur un échantillon représentatif de 994 personnes et diffusé le 9 décembre.Plus concrètement, parmi les personnes interrogées ayant d’ores et déjà pris leur décision, 38% ont indiqué être absolument sûrs de leur choix et 28% d’être susceptibles de changer d’avis d’ici là.Ce sont ainsi 34% des participants sur le nombre total qui disent ne pas avoir encore décidé pour quel candidat ils voteront.Selon des données plus détaillées, les hommes (44%) sont plus enclins que les femmes (33%) à estimer que leur choix est définitif.Seul Emmanuel Macron, qui a refusé de répondre à la question concernant sa probable participation à la course à l’Élysée lors d’une conférence de presse tenue le 9 décembre, entretient le flou.Pécresse progresseAinsi, le favori des enquêtes sur les intentions de vote depuis longtemps, même s’il n’a pas encore officialisé sa candidature, M.Macron, est toujours donné en tête au premier tour avec 24%, affichant une perte de 2% par rapport au sondage précédent réalisé mi-novembre, d’après une étude BVA pour RTL et Orange diffusée ce vendredi 10 décembre.Derrière lui, c’est Valérie Pécresse avec 17% (+8%) qui devance Marine Le Pen (16%, -2%) et Éric Zemmour (13%, -2%).Depuis qu’elle a remporté l’investiture des Républicains (LR), Mme Pécresse enregistre une forte progression dans les sondages, devançant ainsi la candidate du Rassemblement national et celui du nouveau parti Reconquête. Ces deux derniers ont, pour leur part, un peu reculé.En outre, un autre sondage, réalisé du 6 au 8 décembre par Ipsos Sopra Steria pour Le Parisien et Franceinfo, a aussi montré une poussée de la candidate LR, créditée de 16% des intentions de vote, se plaçant ainsi à la même position que Mme Le Pen (16%). Toutes deux sont derrière M.Macron (25%), mais devancent M.Zemmour (14%).Macron perdant?En outre, une étude d’Elabe pour BFM TV et L’Express publiée le 7 décembre, attribuait à la candidate des Républicains 20% des voix (+11 points depuis l’enquête parue le 24 novembre) contre 23% (-2 points) au chef de l’État au premier tour. Ce même sondage a aussi constaté qu’au second tour, Mme Pécresse devancerait M.Macron, avec 52% et 48% des intentions de vote respectivement. C’est la première fois qu’un sondage donne le Président sortant perdant.

