Un officier français remet sa médaille à un marin russe ayant combattu en Syrie - photos

Soulignant l’honneur qu’a été d’approcher les militaires russes qui ont participé aux combats en Syrie, un sergent français a offert sa Croix du combattant à... 10.12.2021, Sputnik France

Un sergent français à la retraite a remissa Croix du combattant à un marin russe actif en Syrie dans le cadre d'une cérémonie au parcPatriote de Koubinka, près de Moscou, le 7 décembre.Stéphane Chiodi, sergent-сhef à la retraite, a souligné que cela a été un honneur pour lui de se rapprocher des militaires russes ayant servi en Syrie.Il a ajouté qu'il appréciait la contribution des forces armées russes à la lutte contre le terrorisme et au rétablissement de la paix en Syrie.L'arrière-grand-père du sergent français était militaire dans l'armée impériale russe et a participé à la Première Guerre mondiale pendant laquelle il a été blessé.Evgueni Serga, maître-chef de la marine russe qui a reçu la décoration personnelle de l’ancien combattant français a quant à lui remis au Français un souvenir de la brigade du Corps de l'infanterie de marine.Après la cérémonie, les participants ont profité d’une visite guidée de l'exposition sur le conflit en Syrie, Le village de la guérilla.La Croix du combattantCette décoration française a été créée en 1930 à l'intention des Poilus de la Première Guerre mondiale. Elle a été décernée aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aux militaires français qui ont participé aux conflits hors de France pendant plus de 120 jours, consécutifs ou non.

