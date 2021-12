https://fr.sputniknews.com/20211210/un-pied-dans-le-futur-une-moto-electrique-monegasque-depasse-les-450-kmh-un-record-mondial-1053870079.html

Un pied dans le futur: une moto électrique monégasque dépasse les 450 km/h, un record mondial

Un pied dans le futur: une moto électrique monégasque dépasse les 450 km/h, un record mondial

Quand la moto électrique Voxan Wattman de l’entreprise monégasque Venturi bat le record du monde de vitesse et dépasse les 450 km/h, on se demande si cette... 10.12.2021, Sputnik France

2021-12-10T06:49+0100

2021-12-10T06:49+0100

2021-12-10T06:49+0100

sciences et tech

science

moto

monaco

climat

technologies

record

véhicules électriques

vitesse

venturi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053869101_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_3ce489150c3c3af678d6752a2f55ffef.jpg

La moto électrique Voxan Wattman de l’entreprise monégasque Venturi a dépassé la vitesse folle de 450 km/h, atteignant 455,737 km/h, "la nouvelle référence planétaire pour une moto électrique". Approche-t-on de l’ère où les véhicules électriques rouleront à une vitesse digne de ceux avec un moteur thermique? La société Venturi a expliqué à Sputnik comment leur moto a réussi à battre le record du monde de vitesse de sa catégorie.À la question de savoir si un jour les motos électriques comme la Voxan Wattman remplaceront celles roulant au carburant, le responsable répond que "nous concernant, nous n’excluons pas la production d’une Wattman en série limitée".Avalanche de records de vitesseLes performances marquantes de la nouvelle moto Voxan Wattman ont eu lieu fin novembre sur la piste de Space Florida au Kennedy Space Center, aux États-Unis. Elles se sont soldées par 21 records, dont le prestigieux record du monde de vitesse en catégorie moto électrique semi-carénée de moins de 300 kilos.Dès 2019, les ingénieurs de Voxan Motors ont réalisé des tests avec la première Wattman en soufflerie. Ils ont ainsi pu valider l'aérodynamisme de la machine, et étudier son comportement selon la vitesse simulée, indique le service de presse du constructeur.Comment mesure-t-on un tel exploit pour être sûr que la vitesse a été atteinte?Style de la moto la plus rapide du mondeQuand un constructeur veut battre des records du monde, marier design et technologie est une tâche qui peut s’avérer difficile.En outre, s’exprimant sur le nouveau style de la dernière version de la moto, elle explique comment l’impact du vent a engendré le développement de trois Wattman, au lien d’une.Côté techniqueLa question de la protection du conducteur qui est au volant, quand la vitesse dépasse 400 km/h, n’est pas la dernière. Max Biaggi, multiple champion du monde de MotoGP, a été davantage protégé par la décision des ingénieurs de rehausser la selle.Pour améliorer la stabilité à très haute vitesse, les ingénieurs de Voxan Motors ont accru l’empattement de la Wattman, et ainsi espacé encore davantage les deux roues.Concernant le moteur de la moto électrique, il provient des voitures qui participent aux courses de Formula E.Enfin, le nouveau design de la batterie de Saft, filiale française de la compagnie TotalEnergies, a également joué dans ce record du monde de vitesse.Pneus spécifiques MichelinLe partenaire historique de Venturi, Michelin, a travaillé sur des pneus spécifiques pour ce challenge. Si pour les records précédents, établis à 366,94 km/h et quand Max Biaggi a dépassé les 408 km/h en pointe, Voxan Motors avait utilisé des pneus Michelin de série hyper performants. Cette fois, les lois de la physique ont imposé au manufacturier français de concevoir des enveloppes spéciales.Précédents et futurs records?Bien que la moto de Venturi n’ait pas battu de records la première fois, le constructeur monégasque ne compte pas en rester là.En novembre 2020 la Voxan Wattman avait battu 11 records du monde de vitesse sur la piste de l’aéroport de Châteauroux, dont celui de la vitesse la plus élevée jamais atteinte en moto électrique, établie à 366,94 km/h.C’est donc un an plus tard que la moto de la marque de Monaco comble tous les passionnés avec une nouvelle série d’exploits.

monaco

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

science, moto, monaco, climat, technologies, record, véhicules électriques, vitesse, venturi