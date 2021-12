https://fr.sputniknews.com/20211210/vers-une-alliance-qatar-emirats-turquie-1053884242.html

Vers une alliance Qatar-Émirats-Turquie?

Le Qatar et la Turquie continuent d’aider les talibans* à reconstruire l’aéroport de Kaboul. Par ailleurs, ils ont l’intention de conclure un accord avec pour... 10.12.2021, Sputnik France

Mais alors que les Émirats arabes unis ont déjà exprimé leur volonté d’aider à restaurer l’aéroport de Kaboul, tout en finançant l’économie turque en chute libre, ces trois pays ne tentent-ils pas de créer un triumvirat régional qui soutiendrait le gouvernement taliban* en Afghanistan et se soutiendrait également sur le plan financier et stratégique en renforçant leur influence dans la région? Sputnik a interrogé des experts sur les perspectives de mise en place d’une telle troïka régionale.Un morceau de choixAvec l’arrivée des talibans* au pouvoir en Afghanistan, l’aéroport international de Kaboul est paralysé. Les nouvelles autorités sont incapables de le reconstruire ou de réglementer ses activités. C’est pourquoi une aide extérieure est plus que jamais nécessaire pour rendre l’aéroport opérationnel.Fin novembre, les EAU avaient déjà exprimé leur volonté de s’impliquer dans la gestion de l’aéroport de Kaboul. Et à l’issue des pourparlers des ministres des Affaires étrangères du Qatar et de la Turquie le 6 décembre, les deux pays ont déclaré qu’ils collaboreraient pour aider les talibans* à reconstruire et à gérer l’aéroport.La question qui se pose est la suivante: s’agit-il d’une course à l’influence en Afghanistan ou d’un réel effort conjoint? Après tout, une influence directe sur le fonctionnement de l’aéroport de la capitale afghane renforcerait considérablement celle du gouvernement taliban*.Comme le souligne Gökhan Ereli, coordinateur des recherches sur le Golfe au Centre d’études du Moyen-Orient, les EAU tentent plutôt de rivaliser avec le Qatar et la Turquie à Kaboul.Pour sa part, Mukhtar Ghoubbashy, vice-président du Centre arabe d’études politiques et stratégiques basé au Caire, estime que Doha et Abu Dhabi entrent en Afghanistan par des frontières différentes et qu’ils sont pour l’instant plus rivaux qu’alliés.Selon lui, le Qatar et la Turquie agissent de concert en Afghanistan, tandis que les EAU sont davantage tournés vers l’Arabie saoudite, ce qui explique pourquoi ils travaillent de façon indépendante à Kaboul.Un triumvirat?Cependant, il ne s’agit pas tant du cas afghan. Outre l’apparition des trois pays au même moment en Afghanistan, il existe un autre point commun. Aussi bien le Qatar que les EAU ont soutenu financièrement la Turquie, lorsque la livre turque s’est effondrée fin novembre.Le 24 octobre, Mohamed Hassan Al Suwaidi, président du conseil du fonds d’investissement public des EAU, a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars en Turquie. Lors des pourparlers qui se sont tenus le 6 décembre, les ministres des Affaires étrangères du Qatar et de la Turquie ont également convenu de réaliser des investissements pour soutenir l’économie du Qatar sans toutefois en divulguer le montant. Au cours de ces mêmes pourparlers, les responsables des banques centrales du Qatar et de la Turquie ont convenu de développer les relations financières et bancaires entre les deux pays.À la différence de la géopolitique, les flux financiers en disent un peu plus sur les changements en cours. Comme l’a fait remarquer Gökhan Ereli, les pays jouent effectivement dans le même camp sur cette question.Toutefois, Mukhtar Ghoubbashy juge que le Qatar et les EAU ne sont pas encore prêts pour une alliance. Doha n’a pas encore oublié le blocus régional dans le Golfe, auquel les EAU ont entre autres participé.Qui s’y opposerait?Mais une telle tendance au rapprochement risque de ne pas plaire aux principaux acteurs et rivaux du golfe Persique, à savoir l’Arabie saoudite et l’Iran, suppose Mukhtar Ghoubbashy. Et d’ajouter:* Organisation terroriste interdite en Russie

