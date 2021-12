https://fr.sputniknews.com/20211211/ex-ministre-canadien-il-ny-a-meme-pas-de-privileges-pour-les-vaccines-quand-on-rentre-au-pays-1053876815.html

Ex-ministre canadien: "Il n’y a même pas de privilèges pour les vaccinés quand on rentre au pays"

Les Canadiens deviennent-ils hystériques à propos du Covid-19? La question mérite d’être posée. En effet, malgré un modeste bilan de 2.966 nouveaux cas quotidiens au 7 décembre, dans un pays de 37 millions d’habitants, un récent sondage montre à quel point l’inquiétude vis-à-vis de la pandémie est devenue disproportionnée.Alors que 75% des Canadiens sont considérés comme "complètement vaccinés", 57% d’entre eux déclarent qu’ils n’inviteraient pas un non-vacciné à leur domicile, même pendant la saison des fêtes qui démarre. En Colombie-Britannique, la province la plus à l’ouest du pays, le chiffre s’élève même à 70% des résidents qui fermeraient leur porte à un non-vacciné.Le variant Omicron sert actuellement de prétexte pour harceler les Canadiens, même vaccinés. Quelle justification surgira demain, dans un mois ou dans un an? En attendant, la province du Nouveau-Brunswick, dans l’est du Canada, a décidé la semaine dernière de mettre en place le passeport vaccinal dans les épiceries et supermarchés. Il a ainsi exclu les personnes non vaccinées de ces commerces essentiels.Pourquoi une telle frénésie au pays de l’érable? Les enjeux sont-ils sanitaires et scientifiques, ou plutôt politiques? Maxime Bernier, ancien ministre des Affaires étrangères et de l’Industrie du Canada et chef du Parti populaire du Canada, fait un point:Pendant ce temps, les citoyens non vaccinés ne peuvent pas prendre l’avion ou le train dans leur propre pays. Ils ont cependant le droit de rentrer de l’étranger, mais ils doivent alors résider à leurs frais dans une installation gérée par le gouvernement jusqu’à deux semaines, même s’ils sont testés négatifs au coronavirus. Et même avec un schéma vaccinal complet, tout Canadien revenant d’un pays figurant sur la liste noire du gouvernement –qui peut changer à tout moment– s’expose à un séjour dans ce même type d’établissement.Le chef du Parti populaire du Canada explique qu’il ne baissera pas les bras face aux restrictions sanitaires, notamment l’interdiction de voyage en avion à travers le pays pour les non-vaccinés, n’étant pas lui-même vacciné par ailleurs:Ce n’est pas la première fois que l’ancien ministre "teste le système". En juin dernier, Maxime Bernier avait été arrêté dans la province du Manitoba au nom des mesures sanitaires:

