Faut-il s’attendre à une suspension de Nord Stream 2 suite à l’alternance du pouvoir en Allemagne?

Le nouveau chancelier allemand est arrivé au pouvoir et a commencé à rencontrer ses homologues. Faut-il désormais s’attendre à ce que le gazoduc Nord Stream 2... 11.12.2021, Sputnik France

2021-12-11T20:34+0100

2021-12-11T20:34+0100

2021-12-11T20:37+0100

Tandis que le Financial Times a écrit que selon ses sources le gouvernement du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz soutient Nord Stream 2, mais pourrait le bloquer en cas d’hypothétique conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, Sputnik a posé cette question à des experts dans le domaine, dont le directeur du Fonds russe de développement énergétique Sergueï Pikine qui a nié toute possibilité que le gazoduc ne soit pas lancé.En ce qui concerne les promesses des Occidentaux d’arrêter le lancement du gazoduc si la Russie entreprend des démarches "agressives" envers l’Ukraine, l’expert russe estime qu’il ne s’agit que de leur imagination, car la Russie n’a pas l’intention de se comporter agressivement envers un quelconque pays, ce qu’elle avait déjà souligné à maintes reprises. De plus, le Kremlin a précisé que l'Occident se sert de ces déclarations comme d'un prétexte pour déployer davantage d'équipements militaires et de forces de l'Otan près des frontières de la Russie. Ainsi, tous ces discours ne relèvent que du "combat politique", ajoute le directeur du Fonds russe de développement énergétique.Pour sa part, Vladimir Demidov, analyste international du marché des ressources et de l'énergie, a souligné que le gazoduc est tout d’abord important pour l’économie allemande.En outre, il a estimé qu’il est "extrêmement improbable" que Nord Stream 2 soit arrêté ou suspendu.Interrogé sur les raisons pour lesquelles la certification du gazoduc pourrait traîner, l’analyste a supposé que la réponse se trouve dans les négociations derrière les rideaux.Il explique que, selon l’accord conclu concernant Nord Stream 2, l'Allemagne avait la possibilité d'influer sur le transport du gaz, "c'est-à-dire qu'elle pouvait fermer les robinets. Mais c'est tellement peu clair et vague. L'Allemagne ne peut tout simplement pas arrêter le transport du gaz. C'est techniquement impossible".Pour cette raison, l’interlocuteur de Sputnik estime "qu’il y a des négociations détaillées, qui et comment peut influer sur ce gazoduc au cas où la Russie se comporterait soudainement de manière agressive, selon leur compréhension de cette interprétation"."Il n'y a pas de troisième option"La crise énergétique qui a touché l’Europe et provoqué une flambée des prix des énergies peut-elle être atténuée avec le lancement de Nord Stream 2? Les experts questionnés par Sputnik ont exprimé leur doute que les prix retombent au niveau d’avant la crise.Il a ajouté que, selon ses estimations, tant qu'il n'y aura pas de nouveau volume de gaz, la situation restera la même. Elle ne changera pas jusqu'à la fin de la saison froide, ce qui signifie que l'Europe vivra dans cette nouvelle réalité où le prix du gaz reste autour de 1.000 à 1.200 dollars pour 1.000 mètres cubes.Vladimir Demidov expose une vision similaire en ce qui concerne la crise du gaz en Europe. Les prix ne retomberont plus au niveau d’avant crise, prévient-il, mais ils devraient baisser avec le lancement du gazoduc. Il estime que les prix retomberont maximum à entre 500 et 700 dollars pour 1.000 mètres cubes, mais pas en dessous.Et les sanctions?Pour Vladimir Demidov, il est hors la question que de possibles nouvelles sanctions contre la Russie touchent Nord Stream 2.À son tour, le directeur du Fonds russe de développement énergétique a également avancé l’idée qu’il n’y pas de place pour les sanctions dans les négociations sur Nord Stream 2.La flambée des prix du gazLes stocks de gaz russes et européens ont été fortement entamés par un rude et long hiver en 2020-2021. À la fin de l'été, le prix du gaz a fortement augmenté en Europe. Début août, les prix du gaz prévus pour les contrats à terme sur le marché néerlandais TTF étaient déjà d'environ 515 dollars pour 1.000 mètres cubes et, fin septembre, ils ont plus que doublé.Le coût des contrats à terme du gaz pour janvier pour la semaine s'est consolidé au-dessus de la barre des 1.200 dollars pour 1.000 mètres cubes à la bourse de Londres ICE.Le prix du contrat sur l'indice du hub TTF néerlandais a augmenté de près de 18% depuis le début de la semaine, de 1.050 dollars lundi à 1.230 dollars vendredi. Les prix n'ont pas été aussi élevés depuis octobre.

2021

