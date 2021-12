https://fr.sputniknews.com/20211211/forte-explosion-dans-un-camp-palestinien-au-liban-des-victimes-1053885723.html

Forte explosion dans un camp palestinien au Liban, des victimes

Forte explosion dans un camp palestinien au Liban, des victimes

Une forte explosion a fait une douzaine de blessés le 10 décembre au soir dans le camp palestinien de Bourj el Chemali à Tyr, dans le sud du Liban, ont... 11.12.2021, Sputnik France

2021-12-11T07:50+0100

2021-12-11T07:50+0100

2021-12-11T07:49+0100

liban

explosion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1045992117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48803ed7e735a32f51bad54617511d5d.jpg

L'explosion a eu lieu dans un dépôt d'armes et de munitions du Hamas, rapporte l'Agence nationale de l'information (NNA).Celle-ci a fait état de personnes décédées mais les sauveteurs sur place et une source proche des services de sécurité ont déclaré qu'aucun décès n'avait été enregistré.L'agence de presse Shehab, considérée comme proche du Hamas, a cité une source palestinienne selon laquelle l'explosion a été déclenchée par l'incendie de bonbonnes d'oxygène destinées aux patients atteints du Covid-19 qui avaient été entreposées là.La source proche des services de sécurité a déclaré que l'incendie avait été maîtrisé.Le Hamas, qui maintient une présence dans un certain nombre de camps palestiniens au Liban, n'a pas fait de commentaire officiel.La zone autour de l'explosion a été évacuée et des équipes de sauveteurs se sont déployées.Plusieurs factions palestiniennes dont le Hamas et le Fatah contrôlent de facto une douzaine de camps palestiniens au Liban.

liban

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

liban, explosion