La Pologne s’en prend à la France et à sa politique envers la Russie

La Pologne s’en prend à la France et à sa politique envers la Russie

Dans un bulletin, l'Institut polonais des affaires internationales analyse la politique de la France à l'égard de la Russie et s'inquiète de la réticence de... 11.12.2021, Sputnik France

L'Institut polonais des affaires internationales auprès du gouvernement a accusé la France d'être trop conciliante envers la Russie.Elle s’en prend directement à Emmanuel Macron qui "estime que le dialogue direct avec Vladimir Poutine est l’unique moyen de régler les différends" et constate que la France reste "le porte-parole du dialogue avec la Russie".Selon l’Institut, cette position profite à Moscou, exacerbant les désaccords au sein de l'Union européenne."La France est par conséquent un site propice aux actions déstabilisatrices russes lors des prochaines campagnes électorales", souligne encore le bulletin.Pologne-UEPourtant, lorsque, début octobre, les tensions se sont accrues entre Varsovie et l’UE, Emmanuel Macron avait également opté pour la négociation et avait souhaité "la poursuite d’un dialogue approfondi" avec la Pologne pour résoudre le bras de fer entre Bruxelles et Varsovie sur la primauté du droit européen.Le Tribunal constitutionnel polonais avait alors jugé certains articles des traités de l’UE "incompatibles" avec la Constitution du pays. Les pays membres y ont vu une attaque contre la primauté du droit européen et la compétence de la Cour de justice de l’UE.Pologne-RussieLes relations entre la Pologne et la Russie se sont dégradées dernièrement dans le contexte de la question des migrants concentrés à la frontière avec la Biélorussie. L'Union européenne attribue cette crise migratoire avant tout au Président biélorusse Alexandre Loukachenko, mais aussi à la Russie. Minsk est accusé d’aider les migrants à affluer vers la frontière avec la Pologne.Vladimir Poutine a pour sa part exprimé l'espoir que la situation à la frontière polono-biélorusse reviendrait à la normale et affirmé que la Russie ferait "tout ce qui dépend" d’elle pour contribuer à la résolution de la crise.

