https://fr.sputniknews.com/20211211/lallemagne-rend-la-vaccination-obligatoire-pour-le-personnel-soignant-1053885585.html

L'Allemagne rend la vaccination obligatoire pour le personnel soignant

L'Allemagne rend la vaccination obligatoire pour le personnel soignant

Longtemps défavorable à l'idée d'imposer la vaccination, l'exécutif allemand a changé de cap face à la flambée des contaminations dans le pays. 11.12.2021, Sputnik France

2021-12-11T07:25+0100

2021-12-11T07:25+0100

2021-12-11T07:24+0100

allemagne

vaccination

obligation vaccinale

covid-19

soignants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1046043994_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_fa86f4bafad441cfa7bc24035ddfb2e5.jpg

Le Parlement allemand a adopté vendredi une loi imposant l'obligation vaccinale contre le COVID-19 aux personnels hospitaliers, employés des maisons de retraite et l'ensemble des personnels soignants d'ici au 15 mars 2022.Les personnels concernés devront attester d'un schéma vaccinal complet ou présenter un certificat de rétablissement après une infection au COVID-19. Si la vaccination leur est contre-indiquée pour des raisons médicales, ils devront présenter un certificat médical.La nouvelle loi autorise également les 16 États fédérés allemands à fermer les bars, les restaurants et à interdire les grands rassemblements si les taux d'incidence sont trop élevés.Karl Lauterbach, ministre de la Santé, a défendu les restrictions imposées aux personnes non vaccinés et l'obligation vaccinale, contre le COVID-19, pour les personnels soignants devant la chambre basse du Bundestag.L'Allemagne, en proie à une quatrième vague d'infections, a un taux de vaccination relativement faible par rapport au reste de l'Europe; 69% de la population sont entièrement vaccinés et au moins 21% ont reçu une dose de rappel, selon les données officielles.La nouvelle loi vise également à rendre la vaccination plus accessible en autorisant les vétérinaires, les dentistes et les pharmaciens à vacciner, mais seulement pour une période déterminée.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, vaccination, obligation vaccinale, covid-19, soignants