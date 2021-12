https://fr.sputniknews.com/20211211/larabie-saoudite-de-mbs-totalement-isolee-vis-a-vis-de-liran-1053887229.html

L’Arabie saoudite de MBS totalement isolée vis-à-vis de l’Iran?

L’Arabie saoudite de MBS totalement isolée vis-à-vis de l’Iran?

Que peut faire Riyad pour reprendre le leadership régional sur la question iranienne? Alors qu’il reçoit le sommet du Conseil de coopération du Golfe, Mohammed... 11.12.2021, Sputnik France

Du lundi 6 jusqu’à ce vendredi 10 décembre, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) était en tournée expresse chez ses voisins de la péninsule arabique, exception faite du Yémen.Des images qui confirment l’apaisement entre l’Arabie saoudite et le Qatar, Oman ou encore les Émirats arabes unis, débuté il y a près d’un an, le 5 janvier dernier. Mais si une réconciliation existe bel et bien, Doha, Mascate et Abu Dhabi ne se sont pas pour autant alignés sur les politiques de Riyad, notamment face à l’Iran.Alors l’Arabie saoudite de MBS restera-t-elle isolée, notamment lors du prochain Conseil de coopération du Golfe qui se tient à Riyad le 14 décembre?Éléments de réponses dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges en bref.

