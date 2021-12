https://fr.sputniknews.com/20211211/le-mouvement-de-solidarite-avec-le-peuple-sahraoui-adopte-une-nouvelle-strategie--1053889547.html

Le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui adopte une nouvelle stratégie

Le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui adopte une nouvelle stratégie

La 45e conférence de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) a finalement pu se tenir à Las Palmas, sur l’île de Gran Canaria, malgré une nouvelle flambée de Covid-19. Réunis depuis le vendredi 10 décembre, des représentants d’associations, des diplomates et des parlementaires venus des cinq continents ont deux jours pour élaborer un nouveau programme d’actions. Ils doivent adopter des recommandations sur divers dossiers, notamment la consolidation de l’État sahraoui, les droits humains dans les territoires administrés par le Maroc, la spoliation des ressources naturelle et les questions liées à la politique et à l’information.Guerre et légalité internationaleLe choix du 10 décembre n’est pas fortuit puisque c’est la Journée internationale des droits de l'Homme. "Cette occasion nous rappelle que les droits humains sont violés quotidiennement à une centaine de kilomètres de notre île, et que des personnes souffrent au Sahara occidental pour avoir revendiqué le principe légitime de l’autodétermination", a indiqué, lors de la cérémonie d’ouverture Ines Miranda, membre de l’association internationale des avocats pour le Sahara occidental.Approché en marge de la conférence, Pierre Galand, le président de la task force de l’EUCOCO explique à Sputnik que la reprise du conflit au Sahara occidental le 13 novembre 2020 est un élément nouveau à prendre en considération. Pour lui, le retour aux armes du Front Polisario est "légitime" puisqu’il est intervenu en réaction à une "agression de l’armée marocaine contre des civils".Saïd Layachi, le président du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), estime que le conflit au Sahara occidental impose de nouvelles exigences aux organisations membres de ce mouvement de solidarité.Pierre Galland estime qu’en plus de la reprise du conflit, les lignes sont en train de changer ces derniers mois à la faveur du recours en annulation déposé par le Front Polisario devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’accord d’association conclu entre le Maroc et l’Union européenne le 28 janvier 2019. Les termes de cet accord devaient s’appliquer sur le territoire du Sahara occidental.Le 29 septembre 2021, la cour européenne annulait les dispositions de cet accord relatives aux préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits originaires du Sahara occidental ainsi que l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable pour ce qui concerne les eaux du Sahara occidental.Pour le président de la task force de l’EUCOCO, ce qui se produit au sein de la Cour de justice de l'Union européenne est " crucial car ces magistrats sont en train de restaurer le droit international comme fondement des relations entre les peuples".

