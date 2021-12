https://fr.sputniknews.com/20211211/un-debat-entre-marine-le-pen-et-eric-zemmour-a-letude-pour-debut-fevrier-1053886929.html

Un débat entre Marine Le Pen et Éric Zemmour à l'étude pour début février

Un débat entre Marine Le Pen et Éric Zemmour à l'étude pour début février

Un débat entre les candidats à la présidentielle, Marine Le Pen et Eric Zemmour, est à l'étude pour le début février, a appris l’AFP le 10 décembre auprès des... 11.12.2021, Sputnik France

2021-12-11T10:57+0100

2021-12-11T10:57+0100

2021-12-11T10:56+0100

présidentielle 2022

france

marine le pen

débats

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1053886903_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_033ffef19d2de510ee57d2fdffb45959.jpg

L'entourage de la candidate du Rassemblement national a indiqué à l'AFP que Marine Le Pen "réfléchissait très sérieusement" à la possibilité d'un débat avec l'ancien éditorialiste mais que "rien n'est calé".Il s'agirait "d'un format un peu différent" d'un simple débat télévisé, a-t-on ajouté.Selon l'entourage de M. Zemmour, Marine Le Pen a dit un "oui de principe" à ce débat. "L'organisateur l'envisageait à la rentrée en janvier mais elle a dit en février".Le maire de Béziers proche du RN Robert Ménard, soutien de Marine Le Pen mais ami aussi d'Éric Zemmour, avait tenté en vain, début septembre, de les réunir dans sa ville. Mais les deux responsables n'étaient pas d'accord sur son format, la première préférant un dîner privé quand le second proposait un débat public.L'entourage d'Éric Zemmour a par ailleurs affiché son intention d'organiser deux autres "grands meeting" de campagne après celui de Villepinte (Seine-Saint-Denis) dimanche: un en région, peut-être en janvier, et un à Paris ou en banlieue parisienne avant le premier tour de la présidentielle le 10 avril.Il évalue à 550.000 euros le coût du meeting de Villepinte, qui a accueilli plus de 10.000 personnes au Parc des expositions.Ce rendez-vous a été parasité par des scènes de violence, mais l'équipe de campagne revendique un "succès". Elle assure avoir déjà enregistré "de nombreux dons" et "40.000 adhésions" au nouveau parti Reconquête!: "1,83 million d'euros" ont ainsi été collectés depuis le meeting dimanche, affirme encore l'entourage d'Eric Zemmour.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, marine le pen, débats, eric zemmour