Kenya: six morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation

Six personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu samedi soir dans la région de Roka, au Kenya. 12.12.2021, Sputnik France

2021-12-12T12:37+0100

2021-12-12T12:37+0100

2021-12-12T12:38+0100

afrique

kenya

accident de la route

L'accident, qui a également fait plusieurs blessés, s’est produit sur l'autoroute Mombasa-Malindi, quand deux minibus de transport public (matatus) sont entrés en collision.Quatre personnes sont décédées sur le coup tandis que deux, une femme et un bébé de six mois, sont décédées en recevant les soins.Le commandant de la police du sous-comté de Kilifi North, Jonathan Koech, a indiqué que l’un des matatus tentait de dépasser un véhicule avant de heurter l’autre minibus.Un responsable de l'hôpital du comté de Kilifi a fait savoir que 15 passagers ont été grièvement blessés et admis à l'hôpital de référence du comté, appelant les citoyens à se rendre à l'hôpital pour faire dons de sang.

kenya

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

kenya, accident de la route