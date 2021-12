https://fr.sputniknews.com/20211212/la-participation-en-forte-baisse-en-nouvelle-caledonie-1053893341.html

La participation en forte baisse en Nouvelle-Calédonie

Les indépendantistes ont appelé les électeurs à boycotter le référendum de dimanche faute d'avoir obtenu son report, qu'ils réclamaient en raison de la... 12.12.2021, Sputnik France

référendum

nouvelle-calédonie

La participation au troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie organisé ce 12 décembre est en forte baisse par rapport aux deux précédentes consultations de 2018 et 2020, montrent les chiffres publiés par les autorités, après l'appel au boycott lancé par les partis indépendantistes.À 17h00 locales (06h00 GMT), le taux de participation était estimé à 41,6% contre près de 80% en 2020 et 73,7% en 2018, a annoncé le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.Cette consultation est organisée dans le cadre de l'accord de Nouméa signé en 1998, qui prévoyait la tenue d'un troisième référendum d'autodétermination si le résultat des deux premiers était négatif.En 2018 et 2020, le "non" à l'indépendance a recueilli 57% et 53% respectivement.Les indépendantistes ont appelé les électeurs à boycotter le référendum de dimanche faute d'avoir obtenu son report, qu'ils réclamaient en raison de la pandémie de Covid-19.

