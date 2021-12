https://fr.sputniknews.com/20211212/le-compte-twitter-officiel-du-premier-ministre-indien-a-ete-brievement-pirate-1053894866.html

Le compte Twitter officiel du Premier ministre indien a été brièvement piraté

Le compte Twitter officiel du Premier ministre indien, Narendra Modi, a été brièvement compromis samedi matin, et a ensuite été utilisé pour partager des... 12.12.2021, Sputnik France

Peu de temps après le piratage, le tweet a été supprimé et le piratage a été confirmé par le compte officiel du Premier ministre.L'affaire a été transmise à Twitter et le compte Twitter personnel du Premier ministre a été immédiatement sécurisé, a déclaré le tweet du PMO India, ajoutant que tout tweet partagé pendant la brève période où le compte a été compromis doit être ignoré.Un incident similaire s'était produit avec le compte Twitter du Premier ministre indien en septembre 2020, avec une série de tweets demandant aux abonnés de faire un don à un fonds de secours via la cryptomonnaie.En novembre dernier, la Banque de réserve de l'Inde (RBI) a élaboré une stratégie de mise en œuvre progressive pour l'introduction de la monnaie numérique officielle de la Banque centrale (CBDC).L'annonce du gouvernement indien intervient à un moment où un projet de loi visant à interdire toutes les cryptomonnaies privées en Inde devrait être déposé lors de la session d'hiver du parlement en cours.La loi proposée "cherche à interdire toutes les cryptomonnaies privées en Inde, cependant, elle permet certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente des cryptomonnaies et ses utilisations", selon le bulletin du parlement.

