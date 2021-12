https://fr.sputniknews.com/20211212/le-premier-ministre-israelien-va-se-rendre-aux-emirats-arabes-unis-1053895181.html

Le Premier ministre israélien va se rendre aux Émirats arabes unis

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, va se rendre ce dimanche aux Émirats arabes unis et y rencontrer lundi leur dirigeant de fait, le prince... 12.12.2021, Sputnik France

Il s'agira de la visite de plus haut niveau entre Israël et les Émirats depuis que les deux pays ont normalisé leurs relations l'an dernier.Il n'y a eu aucune confirmation de la part des Émirats.Ces derniers font partie des quatre pays avec Bahreïn, le Soudan et le Maroc à avoir entrepris de normaliser leurs relations avec Israël sous l'égide des États-Unis, dans le cadre des accords dits d'Abraham.Naftali Bennett est le premier chef du gouvernement israélien à se rendre dans l'un de ces quatre pays depuis ces accords. Son prédécesseur et signataire des accords d'Abraham, Benyamin Netanyahou, avait annulé des déplacements prévus en raison de la pandémie de Covid-19.Naftali Bennett et Mohammed ben Zayed Al Nahyane discuteront d'un renforcement des liens entre leurs deux pays, avec un accent mis sur les questions économiques, ont fait savoir les services du Premier ministre israélien.

Actus

