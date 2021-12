https://fr.sputniknews.com/20211212/lex-nageur-francais-yannick-agnel-soupconne-de-viol-sur-mineure-place-sous-controle-judiciaire-1053894710.html

L'ex-nageur français Yannick Agnel, soupçonné de viol sur mineure, placé sous contrôle judiciaire

Le placement en détention provisoire, sollicité par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du parquet, n'a pas été ordonné par le juge des libertés et de la détention, a précisé la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.L'ancien sportif de 29 ans, reconverti dans l'e-sport et consultant dans divers médias, a quitté le tribunal de Mulhouse, accompagné de quelques proches, sans faire de déclarations.La procureure de la République de Mulhouse avait précisé qu'une plainte avait été déposée l'été dernier pour des faits remontant "à peu près à 2016".Selon le journal L’Équipe, "l'enquête ferait suite à une plainte d'une nageuse qui s'entraînait avec Agnel à Mulhouse entre 2014 et 2016".Double champion olympique en 2012, Yannick Agnel avait ensuite tenté une expérience aux États-Unis, avant de rentrer en France et de prendre une licence au Mulhouse Olympic Natation (MON) en septembre 2014.

