L'Iran est sérieux dans ses négociations sur le nucléaire, dit son Président

L'Iran est sérieux dans ses négociations sur le nucléaire, dit son Président

12.12.2021

Les discussions visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire ont repris jeudi à Vienne dans un contexte tendu. Des diplomates de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Russie et de la Chine servent de médiateurs entre les États-Unis et l'Iran, qui refusent tout contact direct.Une source européenne, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a suggéré vendredi que l'Iran avait accepté de reprendre les pourparlers là où ils s'étaient arrêtés en juin. Les responsables iraniens ont démenti cette information.Dans le cadre de l'accord initial, rompu en 2018 par le Président Donald Trump, l'Iran s'était engagé à limiter son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies.Mais le principal négociateur iranien a déclaré samedi que plusieurs questions restaient en suspens dans les pourparlers de Vienne.La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré samedi, en marge d'un sommet à Liverpool avec ses homologues du G7, qu'il n'y avait pas eu de progrès dans les discussions sur le nucléaire iranien lors des derniers jours."Le temps presse", a-t-elle prévenu.

