Londres: un homme armé tué dans un affrontement avec la police

Un homme armé a été tué lors d'un affrontement avec des policiers à Kensington, dans l'ouest de Londres, samedi après-midi, dans un incident qui n'est pas... 12.12.2021, Sputnik France

2021-12-12T14:20+0100

2021-12-12T14:20+0100

2021-12-12T14:29+0100

La police a précisé avoir répondu à des informations selon lesquelles un homme armé était entré dans une banque et dans un bureau de paris près de Marloes Road, dans l'ouest de la capitale britannique, peu après 15 heures.L'individu, qui n'a pas encore été identifié, a été vu quittant les lieux dans un véhicule, avant d'être arrêté par des officiers armés 15 minutes plus tard près de Kensington Palace, ajoute la même source.Les forces de police ont déclaré que des coups de feu avaient été tirés et que l'homme avait été blessé par balle, avant d'être déclaré mort à 16h08, en dépit des soins qui lui ont été administrés sur place.La Direction des normes professionnelles de la "Met" a été informée de l'incident qui a été transmis à l'organisme de surveillance de la police (IOPC).La police n'a pas été en mesure de dire si l'homme a tiré avec une arme, ajoutant que les circonstances entourant la fusillade seront examinées par l'IOPC.Des routes ont été fermées dans le voisinage du lieu des faits, une mesure qui devrait rester en place pendant un certain temps, la police conseillant au public d'éviter cette zone.

