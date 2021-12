https://fr.sputniknews.com/20211212/lors-de-son-1er-meeting-de-campagne-pecresse-situe-oradour-sur-glane-en-correze-1053899203.html

Lors de son 1er meeting de campagne, Pécresse situe Oradour-sur-Glane... "en Corrèze"

Lors de son premier grand discours de campagne le 11 décembre à Paris, Valérie Pécresse a évoqué son passage à Oradour-sur-Glane. Mais au lieu de placer le... 12.12.2021, Sputnik France

La candidate des Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, a tenu le 11 décembre son premier meeting de campagne à Paris. Lors de cette prestation, elle a évoqué notamment la Résistance et les victimes de la Seconde Guerre mondiale, notamment le drame d'Oradour-sur-Glane où 643 habitants ont été massacrés par les SS le 10 juin 1944."J'ai traversé le silence d'Oradour-sur-Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur, celle des maquis vainqueurs", a-t-elle déclaré.Seulement le village martyr n’est pas situé en Corrèze, mais en Haute-Vienne."Honteux"Une bourde qui n'a pas été laissée sans attention sur les réseaux sociaux."Honteux pour une candidate à la plus haute fonction de notre République", a écrit le député de Haute-Vienne Pierre Venteau (LREM), réagissant à la publication de Jean-Baptiste Moreau (LREM), son collègue dans un autre département voisin de la Corrèze, la Creuse, qui a fait état, lui, d’"approximations".Les politiciens ne sont pas les seuls à avoir remarqué la faute. La plupart des internautes se disent indignés, mais certains préfèrent y trouver sujet à humour."On ne parle pas suffisamment de la tectonique des plaques. Oradour-sur-Glane n'est plus en Haute-Vienne mais arrivée en Corrèze."Pécresse s’expliqueContactée par La Montagne, Valérie Pécresse a réagi à la vague de critiques soulevée par sa déclaration. Elle a déploré "un pataquès absurde" et expliqué qu’elle s’était "personnellement rendue deux fois à Oradour-sur-Glane" et savait "parfaitement" que la ville est située en Haute-Vienne, et non en Corrèze, "ce département que je sillonne depuis 27 ans".Expliquant sa phrase, elle a cité le "prononcé du discours".Elle a précisé comment la phrase devait être comprise.Ce qui signifie que "ma Corrèze de cœur" se rapportait non au "village martyr", mais au "silence".

