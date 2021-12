https://fr.sputniknews.com/20211212/miss-ile-de-france-diane-leyre-elue-miss-france-2022---images-1053892449.html

Miss Île-de-France, Diane Leyre, élue Miss France 2022 - images

Miss Île-de-France, Diane Leyre, élue Miss France 2022 - images

La jeune femme d'1m77, titulaire d'un diplôme de commerce international, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs et par un jury de sept personnalités... 12.12.2021, Sputnik France

Diane Leyre, Miss Ile-de-France, a été couronnée Miss France 2022 dans la nuit du 11 au 12 décembre à Caen l'issue d'un concours toujours très suivi mais de plus en plus critiqué.La jeune femme brune d'1m77, titulaire d'un diplôme de commerce international, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs et par un jury de sept personnalités présidé par Jean-Pierre Pernaut.Sa première dauphine est Miss Martinique et sa deuxième dauphine Miss Alsace.Le jury s'est prononcé à l'issue d'une soirée au cours de laquelle les 29 miss régionales candidates ont présenté en talons aiguilles une série de chorégraphies sur des airs connus de comédies musicales, à grand renfort de strass et de paillettes, et sous les acclamations du public du Zénith de Caen.La deuxième dauphine, Miss Alsace, s'est fait remarquer en répondant "je suis miss Alsace et je suis féministe" à une question posée pendant la cérémonie sur la devise liberté égalité fraternité."J'aime bien le concours de Miss France (...) C'est un concours amusant, glamour", a déclaré vendredi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur BFMTV."On a besoin d'un peu de légèreté" et ces jeunes femmes "sont loin d'être des potiches", a-t-elle estimé.

