Plusieurs blessés graves dans un important accident de la circulation à Paris – images

2021-12-12T10:18+0100

2021-12-12T10:18+0100

2021-12-12T10:18+0100

france

paris

taxi

accident de la route

Un important accident de la circulation s'est produit dans la soirée du 11 décembre à l’angle de la rue de Tolbiac et de l'avenue de Choisy dans le 13e arrondissement de Paris, faisant plusieurs blessés.Sur Twitter, la préfecture de police a précisé que l'accident s'était produit après la perte de contrôle d'un véhicule. Le maire du 13e arrondissement Jérôme Coumet a pour sa part indiqué qu'il s'agissait d'un "taxi avec à son bord des passagers".Selon les informations du Parisien, la voiture a connu un problème mécanique et aurait percuté un premier véhicule avant de ne pouvoir en éviter un second au croisement, détruisant ainsi un feu tricolore. Le chauffeur et son véhicule ont finalement terminé leur course dans un conteneur à verre, lequel a été projeté en l'air et a explosé.Selon le quotidien, la voiture a aussi percuté un cycliste.La préfecture de police a annoncé un bilan provisoire de cinq victimes en état d’urgence absolue, et trois autres en état d’urgence relative. Le Parisien indique que près d’une quinzaine de blessés auraient été recensés.

france

paris

