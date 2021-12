https://fr.sputniknews.com/20211212/poutine-affirme-que-la-russie-est-le-leader-mondial-en-matiere-darmes-nouvelles-1053897939.html

Poutine affirme que la Russie est le leader mondial en matière d'armes nouvelles

Alors que la Russie est la seule à posséder des armes hypersoniques à ce jour, Vladimir Poutine n’exclut pas que d’autres pays en seront également dotés dans... 12.12.2021, Sputnik France

La Russie est aujourd'hui le leader mondial dans le développement d'armes modernes, parlant surtout des armes hypersoniques, a avancé Vladimir Poutine dans un documentaire sur la chaîne Rossiya 1.Il a noté que seule la Russie possédait actuellement des armes hypersoniques, mais que tôt ou tard d'autres grandes puissances en disposeront également.Les armes hypersoniques russesVladimir Poutine avait déjà déclaré en novembre que la Russie disposerait bientôt d'armes hypersoniques basées en mer.En mars 2018, Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie avait créé un planeur hypersonique capable d’effectuer des vols intercontinentaux dans les couches denses de l’atmosphère, à plus de Mach 20. La Russie est ainsi le premier pays à avoir officiellement annoncé posséder une arme hypersonique.De plus, déjà en service opérationnel dans l’armée russe, les systèmes hypersoniques Avangard et Kinjal verront bientôt à leurs côtés le nouveau missile hypersonique Zircon, selon Vladimir Poutine qui l’a annoncé en juin.Le Zircon est le premier missile de croisière hypersonique au monde mer-mer et mer-sol. Sa portée est de 1.000 kilomètres. Capable d’atteindre une vitesse de Mach 9, il a confirmé ses qualités lors de plusieurs essais.Dévoilé par le Président russe en 2018, le Kinjal, un missile aérobalistique air-sol hypersonique à haute précision, est une des six nouvelles armes stratégiques russes.Outre les systèmes hypersoniques et les systèmes laser Peresvet déjà en service au sein de l’armée russe, Vladimir Poutine a annoncé lors de son discours devant l'Assemblée fédérale que le premier régiment de missiles balistiques Sarmat entrera en service opérationnel fin 2022.

