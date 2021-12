https://fr.sputniknews.com/20211212/poutine-parle-de-lurss-et-du-role-de-loccident-dans-la-situation-critique-des-90s-1053896701.html

Poutine parle de l’URSS et du rôle de l’Occident dans la situation critique des 90’s

Poutine parle de l’URSS et du rôle de l’Occident dans la situation critique des 90’s

La chute de l’URSS a été perçue comme une tragédie, comme une désintégration de la Russie historique, affirme Vladimir Poutine dans le documentaire "La Russie... 12.12.2021, Sputnik France

2021-12-12T15:57+0100

2021-12-12T15:57+0100

2021-12-12T16:06+0100

russie

russie

vladimir poutine

urss

politique

économie

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1045816360_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_d7f9a4caa0fae6f464185ef489c3d6c2.jpg

Vladimir Poutine, dans le documentaire "La Russie. L’histoire moderne" diffusé sur la chaîne Rossiya 1, a évalué la situation dans laquelle se trouvait le pays dans les années 1990, la décrivant comme une "guerre civile".Le chef d’État a expliqué qu'il percevait la chute de l'URSS comme une tragédie, comme une désintégration de la Russie historique.La chute de la Russie attendue par l’OccidentVladimir Poutine a aussi affirmé que l'Occident était à l’époque convaincu que la Russie allait bientôt s'effondrer. Il a dit qu'il avait vu des cartes sur lesquelles le pays avait été divisé en plusieurs États indépendants. Le Président d'un des pays d'Europe de l'Est lui en avait parlé lors d'une conversation privée, a-t-il ajouté.Son interlocuteur lui a dit directement qu'"en Europe, la question de savoir si la Russie allait s'effondrer ou non ne se posait pas", ils étaient convaincus qu'une telle évolution était inévitable, selon Poutine.Il a également rappelé qu'au cours de ces années certaines régions russes avaient déclaré leur indépendance, ce qui ne pouvait pas être ignoré.D’autres difficultés que la Russie a rencontrées dans les années 1990Vladimir Poutine a ajouté que l'un des principaux objectifs de la Russie après les années 1990 était de restaurer son économie, puis le complexe militaro-industriel, et que beaucoup a été fait à cet égard.La Russie, outre des problèmes politiques et sociaux internes, a été confrontée dans les années 1990 à un terrorisme venu de l'extérieur.Les séparatistes des années 1990 ont tout fait pour ébranler la situation en Russie, avec le soutien de certaines forces occidentales, a rappelé Vladimir Poutine.

russie

urss

occident

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, vladimir poutine, urss, politique, économie, occident