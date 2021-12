Les arbres de Noël dans différents pays du monde

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Selon une version, Martin Luther a été le premier à décorer un arbre de Noël dans sa maison. Un soir de Noël, il se promenait dans les bois et admirait le ciel étoilé. Il y avait beaucoup d’étoiles, et les sapins de la forêt semblaient en être décorés. Impressionné par ce qu’il a vu, il a ramené un petit sapin à la maison et l’a décoré avec ce qu’il a pu trouver.

Sur la photo: l’arbre de Noël sur la place de la Cathédrale à Vilnius.