Critique du néolibéralisme: Max Weber le "théoricien importé sans discernement dans le management"

Critique du néolibéralisme: Max Weber le "théoricien importé sans discernement dans le management"

Dans ce 26e cours d’"Anti-néolibéralisme", le professeur Omar Aktouf décortique la théorie américaine du leadership, montrant comment la pensée de Max Weber a... 13.12.2021, Sputnik France

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les États-Unis se sont vus propulsés comme la première puissance industrielle mondiale, les modes de gestion quasi militaires adoptés dans les entreprises pour soutenir l’effort de guerre ont servi de base doctrinale au développement des théories du management moderne. Toute une myriade de théories de la motivation, aussi bien des dirigeants que des employés ou des ouvriers, a vu le jour. Néanmoins, ces dernières n’ont toujours pas réussi à résoudre les problèmes liés à la légitimation du pouvoir des dirigeants auprès des employés et les façons dont ces derniers sont incités à être créatifs, vigilants, intelligents, dévoués… dans ce qu’ils font pour leur entreprise.La problématiqueEt de s’interroger: pourquoi y a-t-il des cultures d’entreprises engendrant qualité et productivité jamais démenties d’un côté, et d’autres ne générant pratiquement que stress, démobilisation, désengagement, basse qualité… d’un autre côté? Alors que la valeur ajoutée, la productivité, l’innovation, l’efficacité… et ladite +qualité totale+ ne peuvent provenir que de ce que l’intelligence collective et la synergique des employés peut ou veut donner, ne serait-ce pas la légitimité des personnes qui se présentent en +dirigeants+ qui serait en cause?".Dans le même sens, il affirme que "Max Weber, sociologue et philosophe allemand, a très indirectement fourni au management un complément de bases rationnelles, dont il avait besoin pour s’appuyer sur des théories scientifiques. Peut-être mal compris, mais incontestablement utilisé à outrance, Weber est certainement un bon exemple de théoricien importé sans discernement dans la pensée du management".L’autorité chez Weber"Max Weber a élaboré une des plus rigoureuses analyses du phénomène autorité-pouvoir", indique M.Aktouf, précisant que "sa conception de l’autorité était d’un point de vue des principes et des valeurs et pas du tout liée au pouvoir exercé par un homme".Et de détailler que "Weber avance trois types d’autorité: l’autorité traditionnelle, dont le pouvoir est légitimé par le fait que ce sont les coutumes établies et acceptées, la tradition, qui désignent les personnes en position de domination. L’autorité légale, dont le pouvoir en place est légitimé par la force de la loi et la réglementation rationnellement établie. Et enfin, l’autorité charismatique: le pouvoir tient sa légitimité du charme émanant de la personne elle-même, de l’allégeance et du dévouement qu’elle suscite grâce à sa valeur, à ses dons, ses qualités exceptionnelles, ses idées et ses convictions".

