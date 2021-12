https://fr.sputniknews.com/20211213/face-aux-restrictions-les-compagnies-aeriennes-britanniques-demandent-des-mesures-de-soutien-1053908197.html

Face aux restrictions, les compagnies aériennes britanniques demandent "des mesures de soutien"

Les compagnies aériennes britanniques ont demandé, lundi, au gouvernement des "mesures de soutien économique" pour aider le secteur à faire face aux nouvelles... 13.12.2021, Sputnik France

Dans une lettre ouverte au Premier ministre Boris Johnson, les patrons de British Airways, Easyjet et Ryanair se disent "profondément préoccupés par l'approche désordonnée et disproportionnée" du gouvernement sur les restrictions de voyage, demandant "un ensemble de mesures de soutien économique" pour aider le secteur "à traverser cette crise".Les nouvelles restrictions "ont perturbé les plans de Noël et gravement sapé le moral des clients juste avant la saison cruciale des réservations de fin d'année", déplorent les entreprises de transport aérien, qui demandent une réunion d'urgence avec le Premier ministre.Selon de nouvelles règles entrées en vigueur la semaine dernière, tous les voyageurs arrivant dans le pays, y compris les vaccinés, doivent faire un test de dépistage du Covid-19 avant leur départ pour le Royaume-Uni et s'isoler à l'arrivée jusqu'au résultat d'un test PCR.Les transporteurs aériens demandent ainsi le retrait de "tous les tests d'urgence pour les passagers entièrement vaccinés", estimant que cela permettra d'aider "les consommateurs et d'éviter des dommages permanents pour un secteur qui soutient plus de 500.000 emplois directs dans tout le pays".En plus de British Airways, Easyjet et Ryanair, la lettre a été signée par les patrons de Virgin Atlantic, Loganair, Jet2.com, la branche locale du numéro un mondial du tourisme TUI, et l'association sectorielle Airlines UK.

