Italie: quatre nouveaux corps retrouvés après une explosion ayant touché des immeubles en Sicile

Italie: quatre nouveaux corps retrouvés après une explosion ayant touché des immeubles en Sicile

Quatre nouveaux corps ont été retrouvés par les sauveteurs dans les décombres d'immeubles effondrés ou touchés par une explosion survenue samedi soir et qui... 13.12.2021, Sputnik France

"Les recherches se poursuivent sans relâche" pour retrouver deux autres personnes disparues après l'explosion qui a détruit samedi soir quatre immeubles résidentiels dans la ville de Ravanusa, dans le Sud de l'île italienne, a ajouté l'unité régionale de la protection civile de Sicile sur Facebook.L'explosion a mis à terre quatre immeubles, dont un de quatre étages, dans un quartier résidentiel du centre de Ravanusa, ville de quelque 11.000 habitants, selon l'unité de la protection civile.Des images télévisées montrent un amoncellement gigantesque de gravats avec, aux alentours, des immeubles calcinés et endommagés.Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion, survenue samedi à 19H30 GMT. Les autorités estiment qu'elle pourrait être liée à une fuite de gaz.La compagnie de distribution de gaz naturel Italgas a expliqué dans un communiqué n'avoir reçu aucun rapport sur des fuites de gaz durant la semaine qui a précédé le sinistre.Aucun chantier n'était en cours sur la section affectée et le réseau de distribution de la ville a subi des inspections complètes en 2021 comme en 2020, selon la compagnie.

