Le prénom de l’agresseur d’Éric Zemmour fait rire l’humoriste Philippe Caverivière

Le prénom de l’agresseur d’Éric Zemmour fait rire l’humoriste Philippe Caverivière

"Il est fragile, faut pas le toucher". Dans "On est en direct", samedi dernier sur France 2, l'humoriste Philippe Caverivière a donné libre cours à son...

L’agression contre Éric Zemmour lors de son meeting à Villepinte le 5 décembre a été la cible des railleries de l’humoriste Philippe Caverivière dans "On est en direct", samedi 11 décembre sur France 2.À Villepinte, Éric Zemmour a été blessé au poignet après qu’un individu l’a empoigné juste avant qu’il ne monte sur scène. Le désormais candidat à la présidentielle s’est vu prescrire par un médecin 9 jours d’ITT."C’est l’agression la plus nulle de l’Histoire", a renchéri Fabrice Éboué, également présent sur le plateau.Léa Salamé a provoqué les éclats de rire lorsqu’elle a rappelé, en pouffant, le nom de l’agresseur: Valentin Abdelmajid.Un nom "rigolo""C’est le côté Valentin qui voulait lui faire un câlin, et le côté Abdelmajid qui lui a niqué le poignet."Laurent Ruquier n’a pas tardé à apporter son brin d’humour en faisant réagir l’humoriste:"Ce n’est pas bien de dire ça parce que pendant le meeting, moi j’ai regardé le meeting, Zemmour a dit qu’il n’était pas raciste, fasciste et misogyne".Le 8 décembre, l’homme suspecté d’avoir blessé Éric Zemmour a été mis en examen pour "violences volontaires avec ITT supérieure à huit jours et placé sous contrôle judiciaire", a appris l’AFP auprès du parquet de Bobigny.Il lui est interdit de quitter le territoire, de détenir ou porter une arme et d’entrer en contact avec la victime.

