Les jeunes penchent pour l’abstention au premier tour de la présidentielle

L’enquête Ifop intitulée "Regard sur la génération des 18-30 ans" et publiée dans Le Journal du Dimanche le 12 décembre constate que six Français de cette catégorie d’âge sur 10 s’intéressent à la présidentielle, mais qu’ils sont presque autant (59%) à envisager de s’abstenir au premier tour.Sur 61% d’intéressés, seuls 21% sont très intéressés, tandis que 40% le sont assez.Selon les chiffres de l’Ifop, les 18-30 ans placeraient Emmanuel Macron en tête du premier tour (25%) s'ils devaient voter aujourd'hui, suivi de Marine Le Pen (20%) et d’Éric Zemmour (12%).Ces estimations sont très proches de celles faites chez l'ensemble des électeurs: Emmanuel Macron (25%), Marine Le Pen (17%), Éric Zemmour (13%) d'après la dernière étude de l'Ifop pour LCI et Le Figaro.Les 25-30 ans issus des catégories populaires, commerçants et chômeurs sont les plus tentés par le RN. Les actifs penchent davantage pour Zemmour. Les plus aisés et les primo-votants, pour Macron. 30% des 18-20 ans comptent ainsi lui apporter leur soutien.Des chiffres d’octobre assez prochesUne étude réalisée début octobre par l’Ipsos pour France Inter a indiqué que quasiment autant de jeunes de 18 à 29 ans s’intéressaient à la présidentielle: 64% d’entre eux affirmaient avoir des attentes fortes vis-à-vis d’elle.23% ont répondu "oui, tout à fait", et 41%, "oui, plutôt".59% se sont dits "certains d’aller voter".D’après le sondage Ipsos, le candidat qui répondrait le mieux aux attentes et aspirations de cette génération est Emmanuel Macron, suivi de Jean-Luc Mélenchon et Xavier Bertrand.

