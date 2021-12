https://fr.sputniknews.com/20211213/lex-ministre-claude-gueant-incarcere-a-la-prison-de-la-sante-1053901145.html

L'ex-ministre Claude Guéant incarcéré à la prison de la Santé

L'ex-ministre Claude Guéant incarcéré à la prison de la Santé

Claude Guéant a été incarcéré lundi matin à la prison de la Santé, en application de sa condamnation en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère... 13.12.2021, Sputnik France

L'ancien grand commis de l'Etat, 76 ans, avait été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme en appel en janvier 2017. Début novembre, la cour d'appel de Paris a révoqué une partie de son sursis et de sa liberté conditionnelle, estimant que M. Guéant ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'était vu infliger.

