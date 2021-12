https://fr.sputniknews.com/20211213/moscou-decu-par-lapproche-europeenne-de-la-securite-sur-fond-delargissement-de-lotan-1053900680.html

Moscou déçu par l’approche européenne de la sécurité sur fond d’élargissement de l’Otan

Moscou déçu par l’approche européenne de la sécurité sur fond d’élargissement de l’Otan

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, qui avait récemment mis en garde l’Otan contre un élargissement à l’Est, a dénoncé le dédain de... 13.12.2021, Sputnik France

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a déploré l’attitude de l’Europe envers sa propre sécurité.Il a également critiqué les dernières démarches communes de l’Alliance atlantique et des États-Unis, notamment les projets de déployer des armements à proximité des frontières russes.Le diplomate a souligné qu’un tel scénario laissait entendre que les partenaires occidentaux préparaient une répétition de la crise des Caraïbes.Un élargissement aux lourdes conséquencesVendredi 10 décembre il a indiqué dans une interview accordée au quotidien Izvestia qu’il ne devait plus y avoir d’élargissement de l’Otan, sous peine de conséquences pénibles.Selon M.Riabkov l’élargissement effréné de l’Otan au cours de ces dernières décennies a révélé que les promesses et engagements occidentaux ne valaient rien quand une forme juridique ne leur avait pas été donnée.Il a rappelé que des promesses avaient été plusieurs fois faites aux dirigeants soviétiques, puis russes, par les États-Unis et des pays européens.Les dessous des accusations de la RussieDes hommes politiques occidentaux parlent souvent d’"agression russe". Leurs accusations portent sur la politique aussi bien que l’économie. Pour eux, l’incidence néfaste de Moscou porte atteinte à l’Ukraine, à l’Union européenne, à l’Otan et aux États-Unis.La Russie a maintes fois démenti de telles déclarations qui tiennent, selon elle, de la volonté de l’Otan de déployer davantage de matériel de guerre à proximité de la frontière russe et de lobbyiser ses intérêts.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a rappelé que la Russie déplaçait des troupes sur son propre territoire à sa guise, sans menacer personne et que ces mouvements ne devaient regarder personne.

