Omicron: Israël place la GB, le Danemark et la Belgique sur liste rouge

Israël a ajouté dimanche le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique sur la liste "rouge" des pays où il est interdit aux Israéliens de se rendre, citant les... 13.12.2021, Sputnik France

Les restrictions de voyage pour ces trois pays entreront en vigueur mercredi, a déclaré un haut responsable sanitaire israélien lors d'une conférence de presse.Israël a déjà interdit l'entrée des voyageurs étrangers pour tenter d'endiguer l'épidémie de COVID-19 et a imposé un confinement de trois à sept jours aux Israéliens revenant de l'étranger.Le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique ont été placés sur la liste rouge en raison de la "propagation importante du variant Omicron" dans ces pays, a expliqué Sharon Alroy-Preis du ministère de la Santé.Une cinquantaine de pays, principalement en Afrique, ont été placés sur la liste "rouge" par Israël depuis la découverte du variant Omicron.Israël, qui a dénombré 55 cas confirmés d'infection par ce nouveau variant, s'efforce d'accélérer son programme de vaccination et envisage de durcir les règles d'application du port du masque.

