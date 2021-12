https://fr.sputniknews.com/20211213/pekin-signale-son-premier-cas-du-variant-omicron-1053911810.html

Pékin signale son premier cas de variant Omicron

Pékin signale son premier cas de variant Omicron

La Chine a signalé, lundi, son premier cas de variant Omicron du coronavirus, détecté chez une personne revenant de l'étranger. 13.12.2021, Sputnik France

2021-12-13T21:04+0100

2021-12-13T21:04+0100

2021-12-13T21:30+0100

covid-19

chine

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1045408032_0:416:2889:2041_1920x0_80_0_0_a1da0a1e17b5e2af95a4d81f1f4ce290.jpg

Les autorités de la ville de Tianjin, dans le nord-est de la Chine, ont détecté le variant chez une personne revenant de l'étranger, sans préciser de quel pays il s'agissait, a indiqué la presse locale.Le patient, asymptomatique, a été testé positif jeudi, et des tests plus poussés ont confirmé la présence du [...] variant Omicron, rapportent ces sources, notant que le patient a été hospitalisé et mis à l'isolement.La Chine a réussi à réduire drastiquement ses cas de Covid-19 grâce à une combinaison de contrôles aux frontières, de campagnes de tests massives et de confinements ciblés.Le pays a enregistré 101 nouveaux cas de Covid-19, lundi, dont 21 cas importés, selon l'Agence nationale de Santé.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, covid-19, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19