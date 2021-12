https://fr.sputniknews.com/20211213/pfizer-va-acquerir-arena-pharmaceuticals-pour-67-milliards-de-dollars-1053908314.html

Pfizer va acquérir Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars

Pfizer va acquérir Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars

Pfizer va acquérir Arena Pharmaceuticals dans le cadre d'une transaction en numéraire de 6,7 milliards de dollars (5,94 milliards d'euros) afin d'élargir son... 13.12.2021, Sputnik France

2021-12-13T17:22+0100

2021-12-13T17:22+0100

2021-12-13T17:22+0100

international

transaction

pharmaceutique

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1044995737_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_b5b35277c5988f9d3bde3c2300e0a633.jpg

Pfizer, qui prévoit de financer cette acquisition sur fonds propres, propose de racheter toutes les actions en circulations d'Arena au prix de 100 dollars par action, ce qui représente une prime de 100,2% par rapport au dernier cours de clôture d'Arena.Arena développe plusieurs traitements en gastro-entérologie, en dermatologie et en cardiologie. Son candidat pour le traitement de colite ulcéreuse, l'etrasimod, fait l'objet d'une étude en stade avancé.Les conseillers financiers de Pfizer pour la transaction sont BofA Securities et Centerview Partners, tandis que Guggenheim Securities et Evercore Group ont conseillé Arena.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

transaction, pharmaceutique, pfizer