Séoul n’envisage pas un boycott diplomatique des JO de Pékin

La Corée du Sud n’envisage pas un boycott diplomatique des Jeux olympiques (JO) d’hiver, prévus du 4 au 20 février prochain à Pékin, a affirmé lundi à Canberra... 13.12.2021, Sputnik France

M.Moon, qui s’exprimait lors d’une conférence conjointe avec le Premier ministre australien Scott Morrison dans le cadre d’un sommet bilatéral tenu dans la capitale australienne, a souligné que son pays n’avait reçu de demande d’aucun État pour examiner l’éventualité d’un boycott diplomatique des JO de Pékin.Le Président sud-coréen se trouve en Australie dans le cadre d’une visite d’État, la première du genre depuis 12 ans. Le déplacement vise à renforcer les relations de coopération entre Séoul et Canberra notamment dans le domaine minier. La coopération dans les domaines de la cybernétique, la défense et la technologie de l’espace est également au menu des entretiens. Séoul et Canberra fêteront en 2022 le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

