Valérie Pécresse, a-t-elle vraiment repris un ancien slogan du FN?

Valérie Pécresse, a-t-elle vraiment repris un ancien slogan du FN?

Le premier discours de campagne de Valérie Pécresse a été prononcé devant l'écran qui affichait son slogan "Le courage de dire et la volonté de faire".

Prononcé le 11 décembre au palais de la Mutualité à Paris, le discours de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains (LR) à la présidentielle, a fait réagir des internautes qui ont trouvé que son slogan de campagne reprenait mot pour mot celui que le Front national utilisait pour les élections législatives de 1986 et les régionales de 2015.À titre de preuve, ils ont publié plusieurs photos d’affiches des candidats du Front national datées des années en question en les comparant avec des photos prises au cours du discours de Valérie Pécresse, où ce slogan s’affiche derrière la candidate.Un copié-collé?Le slogan apparaît également en page de couverture de son projet publié sur le site officiel de la candidate. Dans son introduction, elle s’adresse aux Français avec les propos suivant:Apparemment, faisant allusion à certains points du programme de Valérie Pécresse, dont la lutte contre l’immigration, Thomas Portes, président de l’observatoire national de l’extrême droite, a reproché à la femme politique un "copié-collé" du slogan du Front national.À qui revient le slogan?Cependant, d’autres internautes ont trouvé qu’il n’y avait rien à reprocher à la Mme Pécresse, car il s’agit d’une citation de Georges Clemenceau, ancien président du Conseil des ministres à l’époque de la Troisième République. Il disait notamment: "Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire, quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire".Le journal La Croix écrit que ce même slogan a été également utilisé en 1988 par des candidats des Verts lors des législatives.Il convient de rappeler que début mai 2017 des journalistes ont accusé Marine Le Pen d’avoir utilisé lors de son discours avant le deuxième tour de la présidentielle quatre passages d'une allocution prononcée par François Fillon à la mi-avril au Puy-en-Velay, sans nommer l'auteur. Un responsable du FN a alors rejeté les accusations de plagiat, tout en expliquant que ce n'était qu'un "clin d'œil" à des électeurs de droite qui ont "la même vision de l'identité et de la nation".

