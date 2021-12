https://fr.sputniknews.com/20211214/brad-pitt-relancera-un-studio-denregistrement-mythique-dans-son-domaine-viticole-varois-1053918676.html

Brad Pitt relancera un studio d’enregistrement mythique dans son domaine viticole varois

La star de L'étrange histoire de Benjamin Button va relancer l'enregistrement de musique dans un château varois. Le studio de Miraval, qui a servi aux plus... 14.12.2021, Sputnik France

2021-12-14T21:08+0100

2021-12-14T21:08+0100

2021-12-14T21:29+0100

Le studio Miraval, situé dans une propriété de 500 hectares de Correns, dans le Var, appartenant depuis 2008 à l'ex-couple Angelina Jolie et Brad Pitt, rouvrira ses portes cet été, ont annoncé lundi les représentants de l’acteur. Ce studio d'enregistrement est abandonné depuis 20 ans.Ouverts en 1977 par le pianiste et compositeur français Jacques Loussier au château de Correns, les locaux ayant accueilli de nombreuses superstars du rock dont Sting, AC/DC, Pink Floyd et The Cure devront d'abord subir une rénovation approfondie, relate Var-Matin.L'équipement de l'époque ayant servi à des musiciens cultes sera conservé mais s'y ajoutera un système de mixage dernier cri, a fait savoir au quotidien régional Damien Quintard, producteur de musique français qui collabore avec Brad Pitt sur ce projet. Selon lui, "l'espace offre vraiment la possibilité de produire tous les styles d'albums, du pop-rock au rap, en passant par la musique classique".Après le vin, la musiqueLe domaine viticole en question, acheté à l'époque pour quelque 40 millions d'euros, avait permis aux acteurs américains de lancer leur propre marque de vin, du champagne rosé."C'est un projet familial entre Angelina Jolie, Brad Pitt et leurs enfants avec les familles de vignerons Perrin et Peters, ces deux dernières se connaissant depuis longtemps", avait expliqué à l'APF en 2020 un porte-parole de l'agence Vitabella, chargée de la communication du domaine.Un département populaireL'ancien couple n'est pas le seul à avoir opté pour le Var en vue d'y investir. Leur collègue George Clooney a ainsi voulu acheter le domaine du Canadel, à Brignoles, avec une bastide du 18e siècle, lac, piscine, tennis, vignes et oliviers, non loin d'un autre cinéaste hollywoodien, George Lucas, propriétaire depuis 2017 du Château Margüi à Chateauvert, relate l'AFP.Mais cette acquisition est contestée en justice par l'avocat d'un autre acquéreur qui affirme l'avoir achetée avant pour six millions d'euros.

