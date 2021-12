https://fr.sputniknews.com/20211214/bresil-les-pluies-diluviennes-font-12-morts-et-plus-de-8000-sans-abri-1053916820.html

Brésil: les pluies diluviennes font 12 morts et plus de 8.000 sans-abri

Brésil: les pluies diluviennes font 12 morts et plus de 8.000 sans-abri

Les fortes pluies qui se sont abattues sur les États brésiliens de Bahia et du Minas Gerais depuis une semaine ont fait 12 morts et 8.300 sans-abri, ont... 14.12.2021, Sputnik France

Selon le dernier bulletin de la Défense civile de Bahia, dans le nord-est du pays, les pluies torrentielles qui s'abattent sur la région sud de cet État ont fait 10 morts et 267 blessés dans au moins 51 communes, placées sous état d'urgence.La catastrophe météorologique de Bahia a touché environ 220.000 personnes, dont 15.199 déplacés et 6.371 sans-abri.Dans l'État voisin du Minas Gerais, dans le sud-est du pays, la Défense civile a fait état de deux morts suite aux inondations et de 15.000 personnes touchées dans 28 villes déclarées en état d'urgence, dont 2.000 sans-abri.Les autorités des deux États ont souligné que les chiffres peuvent être plus élevés, car les sauveteurs n'ont pas pu atteindre certaines régions isolées par les inondations.Les pluies des derniers jours ont provoqué des inondations dans de vastes zones, des glissements de terrain et le débordement des rivières de la région, outre la destruction de routes, de ponts et de dizaines de maisons.Les dégâts causés par les tempêtes ont été constatés de visu dimanche par le Président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui a survolé la région accompagné de plusieurs de ses ministres.Bolsonaro avait annoncé samedi la mobilisation des forces armées, la création d'un groupe de travail composé de cinq ministères pour s'occuper des personnes touchées par les pluies et le déblocage de ressources extraordinaires pour venir en aide aux victimes dans les municipalités qui sont déclarées en état d'urgence.Selon les météorologues, les tempêtes atypiques et hors saison de ces derniers jours ont été provoquées par la collision d'un bloc d'humidité de l'Amazonie avec un cyclone subtropical formé au niveau de l'océan Atlantique.Les pluies ont marqué une certaine accalmie dimanche et la météorologie nationale prévoit une tendance à la normalisation dans les prochains jours.

