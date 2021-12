https://fr.sputniknews.com/20211214/cameroun-exercices-anti-terroristes-avant-la-can-1053919472.html

Cameroun: exercices anti-terroristes avant la CAN

En prélude à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), le Cameroun a mené, lundi dans la région anglophone du Sud-Ouest, une série d'exercices de...

Des soldats, des policiers, des pompiers et des éléments du personnel médical figuraient parmi les participants à l'exercice, qui s'est déroulé au Stade omnisport de Limbé qui accueillera les matchs du groupe F réunissant la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie.La CAN aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine.

Maghreb Arabe Presse

