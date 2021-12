Catastrophes naturelles: les dommages estimés à 250 milliards USD en 2021

https://fr.sputniknews.com/20211214/catastrophes-naturelles-les-dommages-estimes-a-250-milliards-usd-en-2021-1053921697.html

Les coûts des catastrophes naturelles en 2021 s'élèvent à quelque 250 milliards de dollars (221 milliards d'euros), en hausse de 24% par rapport à l’année... 14.12.2021, Sputnik France

Les dommages assurés liés aux catastrophes ont atteint 112 milliards de dollars en 2021, en hausse de 17% par rapport à l'année passée, indique le réassureur suisse dans un communiqué, ce qui en fait la quatrième année la plus coûteuse pour les compagnies d'assurances depuis 1970 pour couvrir les frais engendrés par des catastrophes naturelles, précise-t-il.La catastrophe naturelle la plus coûteuse pour les assureurs cette année a été la tempête Ida, qui avait notamment entraîné des inondations à New York, pour laquelle la facture pour les assureurs est estimée aux alentours de 30 à 32 milliards de dollars.Vient ensuite la tempête hivernale Uri, avec la vague de froid qui s'était étendue jusqu'au Texas, touchant notamment le réseau électrique, les dommages pris en charge par les assureurs étant évalués à 15 milliards de dollars.Les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique ainsi que dans les pays voisins ont été la catastrophe la plus coûteuse en Europe, entraînant 40 milliards de dollars de pertes économiques et une facture de 13 milliards de dollars pour les assureurs.À ces catastrophes naturelles s'ajoutent les désastres et accidents humains, les pertes économiques étant évaluées à neuf milliards de dollars, en baisse de 38% sur un an, la facture pour les assureurs étant, elle, estimée à sept milliards, en repli de 24%.

