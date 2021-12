https://fr.sputniknews.com/20211214/commander-le-covid-sur-internet-un-service-en-ligne-scandaleux-arrete-aux-pays-bas-1053911645.html

Commander le Covid sur Internet: un service en ligne "scandaleux" arrêté aux Pays-Bas

Commander le Covid sur Internet: un service en ligne "scandaleux" arrêté aux Pays-Bas

Un homme a été arrêté par les autorités néerlandaises pour avoir vendu sur Internet des "kits corona", indique De Telegraaf. Une nouvelle forme... 14.12.2021, Sputnik France

Un Néerlandais, que les autorités du pays soupçonnent d’avoir dirigé un site frauduleux offrant un service d’autocontamination au Covid-19, a été interpellé à Amsterdam, relate le journal néerlandais De Telegraaf.Sur la page Web "jaikwilcorona.nl", désactivée après cette interpellation, pour 33,50 euros, il était possible d’acquérir un soi-disant "kit corona" permettant à toute personne le désirant de se contaminer au nouveau coronavirus.Le journal précise qu’un tel kit était composé d’un tube avec le virus et d'un autotest pour confirmer la contamination.Et d’ajouter que le prestataire de ce service assurait aux clients que la portion virale contenait "les dernières mutations et variants".Initiative "scandaleuse"Les autorités néerlandaises concernées ont qualifié cette initiative de "scandaleuse".Accusé de fraude économique, le suspect a été par ailleurs libéré après son audition, les autres détails de l’enquête n’étant pas encore connus, conclut le média.Les Pays-Bas annoncent ce lundi 13 décembre 13.844 nouveaux cas de Covid-19. Le pays déplore 28 décès en raison du nouveau coronavirus. Les hôpitaux néerlandais accueillent 2.118 malades hospitalisés avec le SARS-CoV-2, dont 630 se trouvent en soins intensifs. La part des Néerlandais complètement vaccinés s’élève actuellement à 85,5%.Le continent européen vient en outre de déplorer le premier décès dû au variant Omicron, au Royaume-Uni.Contamination volontaire en FranceAprès l’introduction du pass sanitaire et son obligation dans certains lieux publics dès l’été 2021, le nombre de Français voulant se contaminer a augmenté. La tendance s’est manifestée surtout chez les jeunes qui ont utilisé les réseaux sociaux pour chercher des clusters d’infection et éviter de se faire vacciner ou de passer des tests réguliers.Le sociologue français David Le Breton a expliqué que le phénomène était en partie dû au "goût pour la transgression".Ce 13 décembre, les autorités sanitaires de l’Hexagone font part de 12.036 nouvelles contaminations et de 14.527 Français hospitalisés, dont 2.752 en réanimation. Le pays annonce que 76,3% de la population ont un schéma vaccinal complet.

