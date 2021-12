https://fr.sputniknews.com/20211214/critique-du-neoliberalisme-pourquoi-les-leaders-sont-ils-consideres-comme-des-surhumains-1053921511.html

Critique du néolibéralisme: Pourquoi les leaders sont-ils considérés comme "des surhumains?"

Pourquoi les néolibéraux détestent-ils viscéralement l’État? Au nom de quoi les écoles d’économie et de gestion attribuent-elles des qualités quasi surhumaines... 14.12.2021, Sputnik France

Dans le sillage du développement des entreprises modernes suite à la Révolution industrielle du XIXe siècle, notamment aux États-Unis, sont apparues toute une myriade de théories de la motivation et du leadership. Les écoles d’économie et de gestion à l’américaine, telles qu’elles sont aujourd’hui, enseignent des techniques et des procédures dans le seul et unique but de répondre à la question "how to make money (comment faire de l’argent)". Dans les enseignements dispensés, on n’y trouve guère les questions qui renvoient au sens de ce qui est accompli, à savoir le pourquoi des choses.Dans le même sens, il explique "les faits historiques ayant présidé à l’apparition, exclusivement aux États-Unis, des théories du leadership enseignées dans les écoles de commerce". Il indique également "d’où vient +le concept+ dans l’économie et la gestion du refus de l’intervention ou d’un rôle important de l’État dans les affaires économiques".Les leaders sont-ils "surhumains?"Les écoles de business, souligne le professeur Aktouf, "font comprendre à leurs étudiants que lorsqu’on est propriétaire, haut dirigeant, riche, même par simple hérédité, c’est parce qu’on est leader, désigné de fait et de droit, quasiment divin, par la providence pour décider, détenir pouvoir absolu et privilèges exclusifs, diriger, en toute souveraineté, son entreprise et la guider tout le temps vers plus de prospérité".Pour Omar Aktouf, "loin d’être les émanations de théories économiques ou managériales, scientifiquement élaborées, aussi bien les attributs des leaders que la détestation du rôle de l’État ne sont que la continuation de faits historiques érigés en idéologie apparus dans l’Angleterre du XIVe siècle"L’immigration vers les USAÉtant donné que l’entreprise industrielle est née en Angleterre avec l’apparition de la manufacture puis de la Révolution industrielle, avant de se développer et élaborer ses doctrines et théories aux États-Unis, le concept de leadership a été inventé par la nouvelle aristocratie de propriété privée et d’argent, ayant fui l’Angleterre vers le Nouveau Monde, qui voulait s’y constituer et se doter de pouvoirs absolus et de privilèges comme l’ancienne noblesse anglaise, disposant de raison transcendantale pour exercer le pouvoir"."Le matraquage +scientifique+ des idéologues du néolibéralisme américain, les psychologues et sociologues du +leadership+, imprimant des tonnes de livres et d’articles conférant légitimité et héroïsme aux sublimes créateurs de richesses, d’emplois que sont les riches, doit impérativement cesser", conclut-il, affirmant que "les écoles de gestion sont malheureusement devenues des bras armés au service du néolibéralisme".

